السعودية تبدأ بفرض الرسوم على المرافقين للعمالة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تبدأ السعودية اليوم السبت تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة في المملكة وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون السبت 1 يوليو/تموز 2017 الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يوليو/تموز 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال.
وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن المبالغ التي سيتم تحصيلها من الوافدين والمرافقين ستتضاعف إلى 400 ريال في الشهر وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في العام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين، في حين حدد الأول من يناير/كانون الثاني موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول من يوليو/تموز) موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد أجنبي يسيطرون على القطاع الخاص في حين تبلغ نسبة بطالة السعوديين أكثر من 12 بالمئة.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول العام 2020 وإلى نحو 7 بالمئة في 2030. وتسعى لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2020.
وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها لرسوم شهرية على العمالة الأجنبية.المزيد من أخبار السعودية
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