السعودية تبدأ بفرض الرسوم على المرافقين للعمالة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تبدأ السعودية اليوم السبت تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة في المملكة وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون السبت 1 يوليو/تموز 2017 الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يوليو/تموز 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال.