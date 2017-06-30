السعودية تمدد مهلة حملة "وطن بلا مخالف" 30 يوماً

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس الخميس عن صدور الموافقة السامية على تمديد مهلة جديدة لحملة "وطن بلا مخالف" لمدة شهر ابتداءً من يوم 1 شوال 1438هـ (26 يونيو/حزيران 2017) لكافة الجنسيات.

وكانت حملة (وطن بلا مخالف) قد بدأت في الأول من رجب 1438هـ (28 مارس/آذار 2017)، ولمدة 90 يوماً، ومنحت الوافد المخالف الذي يغادر المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص، الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بحسب وكالة الأنباء السعودية- "إنه إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية فقد استكملت المديرية العامة للجوازات استعداداتها في جميع المواقع المخصصة لاستقبال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإنهاء إجراءاتهم، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وجميع الجهات المعنية".

ودعا "اليحيى" جميع الوافدين المخالفين المتواجدين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة وكذلك الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم خلال المهلة السابقة، ولم يتمكنوا من المغادرة، إلى سرعة المبادرة بمراجعة مواقع استقبال المخالفين لإنهاء إجراءات مغادرتهم والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم.