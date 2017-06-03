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سياسة واقتصاد

قطر تسلم حماس قائمة باسماء اعضاء في الحركة عليهم مغادرة الدوحة

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
قطر تسلم حماس قائمة باسماء اعضاء في الحركة عليهم مغادرة الدوحة

أكدت مصادر إعلامية ان قطر سلمت حركة حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة مطلوب مغادرتهم الدوحة فورا.

واضافت المصادر ان اللائحة التي سلمها مسؤول قطري لقيادة حماس في الدوحة ضمت بشكل رئيسي أسماء أعضاء في حماس يتولون التنسيق مع قيادة الحركة في الضفة موضحة ان اللائحة التي تسلمتها حماس أولية وتضم أسماء وردت في تحقيقات اسرائيلية مع أسرى في سجون الاحتلال وفقا لموقع الراي اليوم.

وتابعت المصادر “ان المسؤول القطري تمنى على حماس الإستفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدل مسؤولي الخارج” موضحة ان “المسؤول القطري تحدث عن ضغوط خارجية على الدوحة وأبدى أسفه بشأن الخطوة”.

وكانت حماس قد تلقت من الحكومة القطرية في آذار/ مارس 2016 طلباً بالتخفيف من الظهور الإعلامي غير الضروري، وقال مصدر في حماس “بدأت قطر تقتطع من المعونة المالية إيجارات المكاتب والمنازل التي يشغلها قادة حماس، كان واضحاً أن الأمور تتخذ منحى جديداً”.

وأضاف المصدر آنذاك أن “هناك في الأساس مشكلة في الميزانية المتعلقة بالمكتب السياسي، بالنسبة للقسام ليست هناك مشكلة حقيقية فالإيرانيون على رغم الخلافات لديهم خط مباشر مع القيادة العسكرية والبرامج العسكرية والدعم المالي لم يتوقف أبداً”، وفق المصدر  نفسه.​

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