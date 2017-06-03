الإمارات: تسوية الغرامات تشمل 141 ألفا من تصاريح وعقود العمل المخالفة

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان تسوية الغرامات التي بدأت الوزارة تطبيقها الاسبوع الماضي تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشمل 141 الفا و500 تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3 في المائة من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.

وأوضح سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية أن تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52 الفا و765 منشأة تمثل نحو 15 في المائة من مجموع المنشات المسجلة لدى الوزارة.

وقال ان المعطيات المشار اليها تؤكد ان الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشات القطاع الخاص التي يبدي غالبية اصحابها التزاما من حيث اتباع الاجراءات القانونية في اقامة علاقة العمل خصوصا وان عقود وتصاريح العمل القانونية تشكل الحماية لكلا الطرفين كونها تنص على حقوق وواجبات كل طرف حيال الاخر.