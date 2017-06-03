مطار جدة يستقبل ويودع 7.3 ملايين معتمر

أظهرت إحصائية حديثة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (مطار جدة الدولي) أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بلغت 7.3 ملايين معتمر منذ بداية موسم العمرة وحتى أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن عدد المعتمرين القادمين بلغ أكثر من 3.6 مليون معتمر في حين بلغ عدد المغادرين 3.7 مليون معتمر.