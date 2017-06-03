مطار جدة يستقبل ويودع 7.3 ملايين معتمر

أظهرت إحصائية حديثة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (مطار جدة الدولي) أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بلغت 7.3 ملايين معتمر منذ بداية موسم العمرة وحتى أمس الجمعة.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن عدد المعتمرين القادمين بلغ أكثر من 3.6 مليون معتمر في حين بلغ عدد المغادرين 3.7 مليون معتمر.
وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالله الريمي إن إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لموسم شهر رمضان من خلال تنفيذ خطة شملت تجهيز صالات السفر والساحات، وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها، وجاهزية تشغيل كاونترات خدمة المعتمرين التابعة للجوازات والجمارك وشركات الطيران وسيور العفش وبوابات الفحص الأمني، إضافة إلى جدولة رحلات العمرة التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحلات ويضمن انسيابية الحركة داخل الصالات.المزيد من أخبار السعودية
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