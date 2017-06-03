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سياسة واقتصاد

البحرين تكشف عن اختراق حساب وزير خارجيتها على تويتر﻿

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017
البحرين تكشف عن اختراق حساب وزير خارجيتها على تويتر﻿

قالت وزارة الخارجية ووسائل إعلام محلية في البحرين اليوم السبت إن متسللين اخترقوا حساب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر ونشروا مقاطع مصورة معادية ومسيئة. وقالت الوزارة على تويتر:"تم استرجاع حساب معالي وزير الخارجية على التويتر"

 

 

وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على حسابها على تويتر "تبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر".

 

وذكرت صحيفة الوسط التي تصدر بالعربية على موقعها الإلكتروني إن المتشددين نشروا تغريدات وتسجيلات مصورة تحمل إهانة للوزير. وقالت "يبدو من تسلسل التغريدات زمنيا أن الاختراق بدأ حوالي الخامسة والنصف صباحا".

 

وزاد التوتر في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد مما تصفه بأنه أنشطة غير مشروعة ترتكبها جماعات وأفراد من المعارضة بتهمة إثارة التوتر الطائفي.

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