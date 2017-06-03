السعودية تستبعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته قبل 2050

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المستبعد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل العام 2050.

ووفقاً لوكالة رويترز، اتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الفالح في الرأي قائلاً إن من غير المرجح أن يصل الطلب إلى ذروته قبل منتصف القرن الحالي.