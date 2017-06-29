السوق المالية السعودية توطن وظائف المطابقة وغسل الأموال

وجهت هيئة السوق المالية السعودية تعميماً إلى كافة الأشخاص المرخص لهم تضمن إلزامهم بتوطين وظيفتي (المطابقة والالتزام، والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2018.
وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية أن "الهيئة" أكدت في تعميمها أنه يستلزم على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية اعتباراً من 1/ 1/ 2018.
وأضافت "الهيئة" أنها منعت منذ أبريل/نيسان الماضي شغل هاتين الوظيفتين لغير السعوديين.المزيد من أخبار السعودية
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