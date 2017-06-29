السماح للمنشآت الخاصة بتعيين 100% من المحتسبين بنصف سعودي في "نطاقات"

سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال بتعيين 100 بالمئة من العمالة الوطنية في منشآتهم من السعوديين المحتسبين بنصف سعوديين في برنامج "نطاقات" كموظفين عاملين بدوام جزئي أو كامل.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الأربعاء عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان إن الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة ستطبق عليهم النسب المفروضة بالسقف الأعلى لأعداد تعيينهم بدوام جزئي مقارنة ببقية السعوديين.

وأوضح "قطان" -خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن الوزارة رفعت السقف الأعلى لأعداد الطلاب السعوديين الراغبين في العمل بشكل جزئي بمنشآت القطاع الخاص في قطاع التغذية إلى 40 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة من إجمالي العاملين السعوديين.

وأكد أن "الوزارة تدرس بشكل دوري سقف نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط الدوام الجزئي، بما يساهم في تحقيق التوطين العادل".

وأضاف أنه في حال رفع السقف لنسب أعلى من الحالية فإنه سينتج عنه توطين غير منتج، وإن خفضت النسبة فإنها ستساهم في تضييع فرص وظيفية لقوى وطنية عاملة.