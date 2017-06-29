السعودية: تورط 13 وافداً بغسيل أموال

كشفت التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة السعودية بمنطقة جازان عن تورط 13 وافدًا في قضية غسل أموال بلغت أكثر من 70 مليون ريال، من خلال قيامهم بحوالات مالية لحسابات خارج المملكة.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية، عن مصادرها "إن التحقيقات أثبتت تورط الوافدين والذين يحملون جنسيات أجنبية بحوالات مالية لخارج البلاد عبر حسابات متعددة خاصة بهم وذلك لمؤسسات وهمية".
وأضافت المصادر "المتهمين أجروا تحويلات شهرية من حساباتهم بقيمة 300 ألف ريال، فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري لهم 2500 ريال".المزيد من أخبار السعودية
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