مصر: رفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده رفعت اليوم الخميس أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 بالمئة لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية العام 2017-2018 .

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.