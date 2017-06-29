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سياسة واقتصاد

مصر: رفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
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مصر: رفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده رفعت اليوم الخميس أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 بالمئة لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية العام 2017-2018 .

 

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وقال الوزير لوكالة لرويترز "رفعنا أسعار الوقود بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً 06:00 بتوقيت جرينتش".

 

وذكر "الملا" أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمئة.

 

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة.

 

ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمئة.

 

وقفز سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) 100 بالمئة إلى 30 جنيهاً من 15 جنيهاً.

 

وأوضح "الملا" أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم "وسيحقق وفراً في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

 

وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضاً من 145 ملياراً كانت مستهدفة في السابق.

 

ولكنه قال "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية".

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