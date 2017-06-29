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سياسة واقتصاد

السعودية تبدأ بتطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة السبت

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
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السعودية تبدأ بتطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة السبت

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تبدأ السعودية يوم السبت المقبل في تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

 

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد في وقت سابق أن موعد تطبيق فرض الرسوم باقٍ في موعده (مطلع يوليو/تموز 2017) ولن يتغير.

 

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/تموز 2018، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى  400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

 

ومن المقرر أن تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم التابعون (الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة)، والمرافقون (هم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر).

 

وقال "الجدعان"، قبل أيام، إن "زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن" المالي.

 

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجياً.

 

ويعيش في السعودية نحو 12 مليون وافد أجنبي، وقررت الحكومة فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

 

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