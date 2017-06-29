الولايات المتحدة تحدد معايير التأشيرة لمواطني "الدول الست"

أفادت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إلزام طالبي التأشيرة من 6 ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين، أن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة، أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

والدول الست المشمولة بالإجراءات الجديدة هي اليمن وليبيا وسوريا والسودان وإيران والصومال.

ووفق سكاي نيوز عربية، نقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأميركية إن الإرشادات الجديدة، التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهذا الشأن، ستلزم طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين، أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة.