إجراءات مشددة على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة

كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي يوم الأربعاء النقاب عن إجراءات أمنية مشددة للرحلات الجوية الأجنبية القادمة إلى الولايات المتحدة فيما قال مسؤولون إنه إجراء لمنع توسيع حظر يمنع حمل أجهزة إلكترونية كبيرة بما فيها الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات.

ووفق رويترز، قال كيلي "التراخي ليس خيارا" مضيفا أنه يعتقد أن شركات الطيران ستمتثل لإجراءات التفتيش الجديدة. غير أنه قال إن تلك الإجراءات ليست الخطوة الأخيرة في تشديد الأمن.

ويطالب المسؤولون الأمريكيون بفحص الأجهزة الإلكترونية الشخصية والركاب وبالتفتيش عن المتفجرات في نحو 2000 رحلة جوية تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة من 280 مطارا في 105 دول.