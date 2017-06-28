السعودية: وضع علامات على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت تقارير سعودية، أمس الثلاثاء، أن الجهات المختصة في المملكة تدرس وضع علامة ضريبية على منتجات السلع التي طُبقت عليها الضريبة الانتقائية سواءً المستوردة أو المصنعة محلياً.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادرها إن الخطوة المزمعة تهدف لإظهار حدود لقيمة السلع بعد إضافة رسوم الضريبة إليها، وتعريف المستهلك بالأسعار لحمايته من الاستغلال.
وكانت السعودية قد بدأت، يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر في أول إجراء ضريبي تتخذه المملكة ضمن تطبيق نظام الضرائب الانتقائية على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية وهي التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة من سعر بيع التجزئة.
وكانت الهيئة الوطنية للزكاة والدخل -المسؤولة عن جباية الضريبة الانتقائية في المملكة- أعلنت في نفس اليوم الذي بدأت فيه تطبيق نظام الضريبة الانتقائية عدم صحة ما أشيع بشأن وجود أختام على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.المزيد من أخبار السعودية
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