السعودية: وضع علامات على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت تقارير سعودية، أمس الثلاثاء، أن الجهات المختصة في المملكة تدرس وضع علامة ضريبية على منتجات السلع التي طُبقت عليها الضريبة الانتقائية سواءً المستوردة أو المصنعة محلياً.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادرها إن الخطوة المزمعة تهدف لإظهار حدود لقيمة السلع بعد إضافة رسوم الضريبة إليها، وتعريف المستهلك بالأسعار لحمايته من الاستغلال.