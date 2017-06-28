من 300 ألف شركة في السعودية 0.1 % فقط مدرجة

أظهر تقرير حديث أن عدد الشركات القائمة والمسجلة في المملكة العربية السعودية، بنهاية العام الماضي، يبلغ نحو 129.9 ألف شركة برؤوس أموال تصل إلى 897.6 مليار ريال (حوالي 240 مليار دولار).

وبحسب تحليل صحيفة "الاقتصادية" السعودية الذي استند إلى بيانات صادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، ارتفع عدد الشركات القائمة في السعودية خلال 2016 بزيادة 9.5 بالمئة بما يعادل نحو 11.3 ألف شركة، حيث كان العدد بنهاية 2015 نحو 118.6 ألف شركة.

فيما تراجعت رؤوس أموال الشركات القائمة 33.2 بالمئة، وبقيمة 445.7 مليار ريال، حيث كانت رؤوس أموالها 1.34 تريليون ريال بنهاية 2015.

وتُصنف الشركات القائمة في السعودية إلى 24 نوعاً، تُشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 71.5 بالمئة من إجمالي الشركات بنهاية العام الماضي، وعددها 92.9 ألف شركة، فيما تُشكل الشركات المساهمة 8.1 بالمئة من الشركات، بعدد 10.58 ألف شركة.

وبحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول)، يبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 179 شركة (171 شركة في السوق الرئيسة وثماني شركات في سوق "نمو").

ووفقاً للتحليل، تُشكل الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلية 1.7 بالمئة فقط من الشركات المساهمة في السعودية، فيما تعادل 0.1 بالمئة من الشركات القائمة في المملكة بشكل عام.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن هذه الأرقام تعكس أن سوق الأسهم السعودية أمامها فرصة كبيرة للتوسع بدخول شركات جديدة، حيث إن 98.3 بالمئة من الشركات المساهمة غير مدرجة حتى الآن، كما أن 99.9 بالمئة من إجمالي الشركات القائمة غير مدرجة، و91.9 بالمئة من الشركات ليست مساهمة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشجع وضع سوق الأسهم السعودية أمس الأول الثلاثاء على قائمة المراقبة في مؤشر إم إس سي إي للأسواق الناشئة، شركات جديدة لدخول البورصة، خاصة بعد عديد من الخطوات التطويرية التي شهدتها.

وتقسم وزارة التجارة والاستثمار الشركات القائمة في السعودية إلى 24 نوعاً هي: فرع مؤسسة فردية أجنبية، توصية بسيطة، شركة توصية بالأسهم، تضامنية، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، إضافة إلى مساهمة عربية، (فرع شركة أجنبية محدودة، فرع شركة أجنبية تضامنية، فرع شركة مساهمة أجنبية، فرع شركة أجنبية توصية بسيطة، توصية بسيطة برأسمال مختلط).

كما تضم الأنواع: تضامن برأسمال مختلط، ذات مسؤولية محدودة مختلطة، شركة مساهمة مختلطة، شركة مساهمة أجنبية، "توصية بسيطة برأسمال أجنبي، تضامن برأسمال أجنبي، محدودة أجنبية.

وتضم القائمة أيضاً توصية برأس مال خليجي، تضامن برأسمال خليجي، محدودة برأسمال خليجي، مساهمة برأسمال خليجي، أجنبية تنفيذية متعاقدة مع الحكومة.