السعودية: البدء بتحصيل رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

شرعت السعودية أمس الثلاثاء في تحصيل رسوم نهائية قطعية لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات ذات السعة من 35 إلى 115 أمبيراً وذلك لمدة خمس سنوات بنسبة 12 بالمئة إلى مستويات 25 بالمئة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحقيقات ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.