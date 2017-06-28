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سياسة واقتصاد

السعودية: البدء بتحصيل رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 يونيو 2017
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السعودية: البدء بتحصيل رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

شرعت السعودية أمس الثلاثاء في تحصيل رسوم نهائية قطعية لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات ذات السعة من 35 إلى 115 أمبيراً وذلك لمدة خمس سنوات بنسبة 12 بالمئة إلى مستويات 25 بالمئة.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تحقيقات ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.

 

وشددت مصلحة الجمارك العامة السعودية على جميع المنافذ بضرورة قيام المعاين الجمركي ورئيس المجموعة بالتدقيق على دلالة المنشأ لإرساليات البطاريات الواردة للمملكة للتأكد من صحة التصريح في البيان الجمركي.

 

وقالت الصحيفة اليومية إنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الإغراق بشكل آلي على أساس القيمة أو وفقاً للقيم الاسترشادية حسب قيمة التكلفة المبينة أمام كل بند جمركي، أيهما أعلى وقيدها في الحساب القطعي.

 

ويجوز للمستورد في حال عدم الاقتناع بالقيم الاسترشادية وتقديمه ما يثبت صحة القيمة المصرح عنها، طلب ربط الرسوم الجمركية في حساب التأمين إلى حين دراسة القيمة المصرح بها، وعلى الجمارك دراسة الطلب والرفع بمرئياتها لإدارة القيمة في ديوان المصلحة.

 

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من كوريا الجنوبية تتراوح بين 12 إلى 25 بالمئة لمدة خمس سنوات اعتباراً من يوم 25 يونيو/حزيران 2017.

 

 

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