وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

توفي وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس عن عمر يناهز 85 عاماً في باريس، وترددت أنباء يوم الثلاثاء الماضي أنه توفي سريريا في مشفى ديكارت الجامعي بباريس، بعد أن نقل إليها في حالة صحية حرجة استدعت دخوله العناية المشددة.



وصباح اليوم نعى نجله رجل الأعمال فراس طلاس عبر صفحته على فيسبوك والده قائلاً "أنعي إليكم وفاة والدي العماد مصطفى طلاس اليوم صباحاً في باريس، بعيداً عن بلده التي أحب" بحسب موقع تلفزيون الجديد اللبناني.

العماد أوّل مصطفى عبد القادر طلاس من مواليد 11 أيار 1932، سياسي بعثي وجنرال عسكري سوري شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية ونائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة من عام 1972 حتى 2004.



يعتبر من أبرز المقربين من الرئيس حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم. وهو أحد قادة حرب أكتوبر 1973 جبهة القنيطرة والجولان.