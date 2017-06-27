Arabian business
سياسة واقتصاد

قصف إسرائيلي لقطاع غزة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 يونيو 2017
قصف إسرائيلي لقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي فجر  اليوم الثلاثاء، هجوما على موقعين غربي قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة، وسقط في منطقة شعار هانيغيف، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ونقلت مواقع إخبارية أن القصف شمل عدة مواقع تابعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وجاء رداً على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع. 

 

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على موقع تابع للمقاومة شمال غربي مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.  وكانت المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدداً من القذائف تجاه الأراضي الزراعية في وسط القطاع.  وجاءت الغارات رداً على إطلاق قذيفة صاروخية، اطلقت من غزة، مساء أمس الا0ثنين، سقطت في منطقة مفتوحة بحسب زعم الجيش الإسرائيلي. 

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا في مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين من طائرة استطلاع تلاه صاروخ من طائرة (أف 166) شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات، بحسب معا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو قصف عدة أهداف لحماس بغزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

المزيد من أخبار فلسطين

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

اختراق حساب أمير سعودي في تويتر لتحقيق مطالب خدمية للمواطنين

شرطة دبي تتلقى 15263 مكالمة هاتفية خلال العيد

0.1 % فقط مدرجة.. 300 ألف شركة في السعودية

السعودية: البدء بتحصيل رسوم إغراق على بطاريات السيارات الكورية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دوريات الدراجات الهوائية بشرطة أبوظبي تعزز السلامة

مبادرتان جديدتان من طيران الإمارات لتحسين تجربة المسافرين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »