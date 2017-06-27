قصف إسرائيلي لقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على موقعين غربي قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة، وسقط في منطقة شعار هانيغيف، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
ونقلت مواقع إخبارية أن القصف شمل عدة مواقع تابعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وجاء رداً على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.
وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على موقع تابع للمقاومة شمال غربي مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وكانت المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدداً من القذائف تجاه الأراضي الزراعية في وسط القطاع. وجاءت الغارات رداً على إطلاق قذيفة صاروخية، اطلقت من غزة، مساء أمس الا0ثنين، سقطت في منطقة مفتوحة بحسب زعم الجيش الإسرائيلي.
واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا في مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين من طائرة استطلاع تلاه صاروخ من طائرة (أف 166) شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات، بحسب معا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو قصف عدة أهداف لحماس بغزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع.المزيد من أخبار فلسطين
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس