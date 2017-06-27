قصف إسرائيلي لقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على موقعين غربي قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة، وسقط في منطقة شعار هانيغيف، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ونقلت مواقع إخبارية أن القصف شمل عدة مواقع تابعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وجاء رداً على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.