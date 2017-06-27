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سياسة واقتصاد

تهديد بوقف بيع أسلحة لدول الخليج حتى تسوية أزمة قطر﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 يونيو 2017
تهديد بوقف بيع أسلحة لدول الخليج حتى تسوية أزمة قطر﻿

توعد سيناتور أمريكي بوقف بيع أسلحة لدول الخليج حتى حل الأزمة مع قطر، و أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر، عن تعهده بوقف بيع الأسلحة إلى دول الخليج العربي حتى حل الأزمة مع قطر.

 

جاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي،  أمس الإثنين، إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، نشرها من على صفحته الرسمية على “تويتر”.

وقأكد كوركر: “قبل أن نقوم بإصدار المزيد من التراخيص خلال الفترة غير الرسمية لدراسة مبيعات التجهيزات النارية العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نحن بحاجة إلى فهم أفضل للطريق المؤدي لحل النزاع الحالي وإعادة توحيد مجلس التعاون الخليجي”.

 

وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تزكياتها لصفقات سلاح مع حلفاء الولايات المتحدة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، على أن يصدر الأخير تراخيص لبيع هذه الأسلحة خلال فترة 90 يوماً.

 

ورحب كروكر، بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي أسفرت عنها في مجال “تخفيف النزاعات الإقليمية وتقوية أطر الشراكة وتعميق التعاون الأمني وتعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية”.

 

وانتقد في الوقت نفسه “عدم انتفاع مجلس التعاون الخليجي من القمة (التي عقدها زعماء هذه الدول مع ترامب)، وانحدروا بدلاً من ذلك إلى الصراع″. واعتبر أن الخلاف بين دول الخليج “سيؤذي جهود محاربة داعش ومكافحة إيران”.

 

 وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب. ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”.

 

 

 

 

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