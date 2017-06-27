تهديد بوقف بيع أسلحة لدول الخليج حتى تسوية أزمة قطر﻿

توعد سيناتور أمريكي بوقف بيع أسلحة لدول الخليج حتى حل الأزمة مع قطر، و أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر، عن تعهده بوقف بيع الأسلحة إلى دول الخليج العربي حتى حل الأزمة مع قطر.

جاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، أمس الإثنين، إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، نشرها من على صفحته الرسمية على “تويتر”.