في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولة بارزة في التحالف العربي، قامت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أمل عبدالله القبيسي، بزيارة القوات الإماراتية المشاركة في العمليات المساندة للشرعية في اليمن.

ووفق موقع صحيفة إرم نيوز، قضت أمل القبيسي أو أيام عيد الفطر مع قوات بلادها في اليمن، حيث ظهرت والوفد المرافق لها في صورة جماعية مع مجموعة من الجنوب يعملون هناك.

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وأعربت المسؤولة الإماراتية عن “فخرها واعتزازها بالجنود البواسل الذين يقفون في ساحات الشرف لمساندة إخوانهم في اليمن لاستعادة حقوقهم المشروعة، وليساهموا بجهودهم الكبيرة في بناء اليمن وإعمارها وإعادة الأمل فيها وتوفير الأمن والاستقرار بها.”

وقالت “نحن شعب الإمارات سنبقى ممتنين لكم طوال العمر، فاليوم نحتفل بفرحة العيد ونحن آمنون ومعافون ومستقرون بفضلكم أنتم أبطالنا في الميدان من جنودنا البواسل من قواتنا المسلحة”.

وتقوم القوات المسلحة الإماراتية بدور محوري، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لمساندة السلطات الشرعية في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين، وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.