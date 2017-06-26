انقضاء المهلة.. السعودية تتوعد المقيمين المخالفين ﻿

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحددة للمغادرة في حملة "وطن بلا مخالف" والذين حصلوا على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بأن عليهم سرعة مغادرة المملكة حتى يستفيدوا من الإعفاء من الرسوم ويتجنبوا الغرامات المترتبة على المخالفين للأنظمة.

وتوعدت الجوازات في تغريدة على موقع تويتر المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة، وأنهيت إجراءاتهم، ولم يغادروا، بأنه سيتم إغلاق سجلاتهم وتطبيق كامل العقوبات.

وقالت "الجوازات" أيضاً إنه "في حال انتهت المهلة ولم يتم مغادرة المخالفين الممنوح لهم تأشيرات خروج نهائي، سيتم إغلاق سجلاتهم وتطبيق بحقهم كامل العقوبات."