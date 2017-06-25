السعودية: 5 آلاف ريال للمبلغ عن المفرقعات النارية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن مكافأة خمسة آلاف ريال (1334 دولار) لكل من يبلغ عن مستودعات لحفظ أو بيع الألعاب النارية وتحوي أكثر من 4 آلاف قطعة مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة مع التحفظ على هوية المبلغ.
وجاء إعلان وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي ضمن عن حملة بعنوان (سلاح بيد طفلك) والتي تدعو إلى الإبلاغ عن باعة المفرقعات النارية من بسطات وباعة جوالة تزامناً مع حلول عيد الفطر -اليوم الأحد-، ونظراً لكثرة إقبال الأطفال على شراء المفرقعات النارية.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن وجود بسطات أو أكشاك أو باعة جوالة لبيع المفرقعات النارية خلال إجازة عيد الفطر بالاتصال على هاتف أمانة المنطقة المعلن عنه.
كما حذرت اللجنة السعودية لطب العيون عبر موقعها الرسمي، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، من خطر ازدياد الإصابات السنوية في المواسم والأعياد، والتي تكثر بين الأطفال بسبب المفرقعات، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر، وأعدت الجمعية بروشورات توعوية عنوان (فرحتهم بإبعادها عن يديهم) وقامت بتوزيعها تزامناً مع عيد الفطر.
وحذر استشاري الأمراض التنفسية المحاضر بجامعة طيبة الدكتور محمد فوزي من خطورة تعرض الجهاز التنفسي لأبخرة المفرقعات النارية، بسبب خطورة دخان البارود المنبعث منها، والذي يتكون من مزيج من الفحم والكبريت ونترات البوتاسيوم وعنصر الألمنيوم وعنصر الحديد.
وأوضح أن "الرماد الناتج عن عملية الاحتراق عامل ضار بالجهاز التنفسي إذا ما تعرض له الطفل بشكل مباشر"، مؤكداً ضررها المباشر على الأطفال، ومرضى الحساسية الصدرية، وكبار السن.
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