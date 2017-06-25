السعودية: 5 آلاف ريال للمبلغ عن المفرقعات النارية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن مكافأة خمسة آلاف ريال (1334 دولار) لكل من يبلغ عن مستودعات لحفظ أو بيع الألعاب النارية وتحوي أكثر من 4 آلاف قطعة مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة مع التحفظ على هوية المبلغ.

وجاء إعلان وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي ضمن عن حملة بعنوان (سلاح بيد طفلك) والتي تدعو إلى الإبلاغ عن باعة المفرقعات النارية من بسطات وباعة جوالة تزامناً مع حلول عيد الفطر -اليوم الأحد-، ونظراً لكثرة إقبال الأطفال على شراء المفرقعات النارية.