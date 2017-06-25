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سياسة واقتصاد

تغريم شركة تديرها الدولة لتوظيفها غير سعوديين

أريبيان بزنس
الأحد، 25 يونيو 2017
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تغريم شركة تديرها الدولة لتوظيفها غير سعوديين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عقوبات وغرامات مالية بقيمة مليوني ريال (حوالي 534 ألف دولار) على الشركة السعودية للخدمات الأرضية -التابعة للخطوط الجوية السعودية التي تديرها الدولة- نتيجة مخالفتها لنظام العمل في المملكة وتوظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين.


وقال المتحدث الرسمي بالوزارة خالد أبا الخيل، وفقاً لصحيفة "مكة" السعودية يوم الجمعة الماضي، أن الوزارة سجلت مجموعة من العقوبات على الشركة بعد رصد نحو 90 مخالفة عليها، مضيفاً أن الوزارة ستستمر في التفتيش على مواقع المنشأة في كل مناطق المملكة حتى يتم التأكد من التزامها بالقرارات الصادرة بعدم تشغيل الوافدين في مهن مقصورة على السعوديين.



وكانت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بررت، مؤخراً، تعيينها 60 موظفاً فلبينياً للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "مكة" المحلية نقلت يوم 14 يونيو/حزيران الماضي عن مسؤول بالشركة السعودية للخدمات الأرضية قوله إن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، وإن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل، وفي حال استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت فلن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت.

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