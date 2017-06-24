مبادلة الظبيانية تنسحب من اتصالات نيجيريا

قال البنك المركزي النيجيري أمس الجمعة إن صندوق الاستثمار مبادلة التابع لحكومة أبوظبي قد انسحب من اتصالات نيجيريا بعد فشل شركة الاتصالات في إبرام اتفاق مع مقرضيها بشأن تمويل قيمته 1.2 مليار دولار أبرمته قبل 4 سنوات.

وبحسب وكالة رويترز، فإن البنك المركزي قال إن مبادلة انسحبت أيضاً من المفاوضات الجارية مع مقرضي اتصالات تاركة الشركاء النيجيريين بقيادة رئيس مجلس الإدارة حكيم بيلو-أوساجي وحدهم.