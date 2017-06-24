مبادلة الظبيانية تنسحب من اتصالات نيجيريا

قال البنك المركزي النيجيري أمس الجمعة إن صندوق الاستثمار مبادلة التابع لحكومة أبوظبي قد انسحب من اتصالات نيجيريا بعد فشل شركة الاتصالات في إبرام اتفاق مع مقرضيها بشأن تمويل قيمته 1.2 مليار دولار أبرمته قبل 4 سنوات.
وبحسب وكالة رويترز، فإن البنك المركزي قال إن مبادلة انسحبت أيضاً من المفاوضات الجارية مع مقرضي اتصالات تاركة الشركاء النيجيريين بقيادة رئيس مجلس الإدارة حكيم بيلو-أوساجي وحدهم.
وكانت اتصالات الإماراتية قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تحمل حصتها البالغة 45 بالمئة في الوحدة النيجيرية دون قيمة دفترية في سجلاتها، وإنها تلقت أمراً بنقل أسهمها إلى أمين قرض بحلول 23 يونيو/حزيران إثر فشل المفاوضات.
المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت