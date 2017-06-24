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سياسة واقتصاد

السعودية: 8 مشاريع لتوطين 171 ألف وظيفة

أريبيان بزنس
السبت، 24 يونيو 2017
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السعودية: 8 مشاريع لتوطين 171 ألف وظيفة

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على ثمانية مشاريع توطين من شأنها توفير 171 ألف فرصة عمل لائقة للمواطنين من خلال أهداف إستراتيجية تعكف عليها الوزارة خلال أربع سنوات.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن وزارة العمل تعمل وفقاً لتقرير على إصدار قرار قصر العمل في نشاط البقالات ومحال بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100 بالمئة على السعوديين، مؤكدة أنها أنجزت من مرحلة التخطيط 20 بالمئة.

 

وكشفت الوزارة في تقريرها عن توظيف أكثر من 8 آلاف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وذلك من ضمن البرامج المستهدفة بقصر العمل فيها 100 بالمئة على السعوديين.

 

وتعمل الوزارة في مشاريعها على توطين قطاع السياحة الذي بلغ نسبة إنجازه 60 بالمئة، مشيرة إلى أنها وقعت عقوداً لـ 2200 موظف سعودي وسعودية ضمن قطاع الإيواء مع شركات كبرى في القطاع، ومن المخطط أن يتم توظيف 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية العام 2018.

 

وتهدف الوزارة إلى زيادة نسب التوطين في قطاع السياحة، والعمل على إدماج المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء الرعاية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، والاستفادة من القدرات البشرية لضبط سوق العمل وتطويره ودعم الشباب.

 

وحول قطاع الصحة، أكدت الوزارة أنها أبرمت عقوداً لتوظيف 7500 موظف سعودي وسعودية أطباء وممرضين وغيرها من الاختصاصات الطبية في مراكز صحية ومستشفيات حكومية، إذ تخطط لتوظيف 93 ألف سعودي وسعودية في القطاع نهاية 2020، قائلة إن نسبة الإنجاز بلغت 50 بالمئة.

 

وتستهدف الوزارة توطين قطاع تأجير السيارات بنسبة 100 بالمئة على السعوديين فقط، مبينة أنه يجري العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط تأجير السيارات، الذي من المتوقع توظيف أكثر من خمسة آلاف موظف فيه، إذ بلغت نسبة الإنجاز 40 بالمئة.

 

وتعد المولات ضمن أهدافها الإستراتيجية، حيث قررت الوزارة قصر العمل في المولات بنسبة 100 بالمئة على السعوديين، بحيث يتم تطبيق المرحلة الأولى منه في منطقة القصيم والمتوقع توظيف أكثر من ستة آلاف موظف في القصيم، وهي ما زالت في مرحلة التنفيذ.

 

وذكرت الوزارة في تقريرها أنه يجري العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100 بالمئة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 35 بالمئة، متوقعة أيضاً توظيف أكثر من ستة آلاف موظف في النشاط.

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