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سياسة واقتصاد

السيسي يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

أريبيان بزنس
السبت، 24 يونيو 2017
السيسي يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها. وتنقل الاتفاقية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

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