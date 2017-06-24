السيسي يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها. وتنقل الاتفاقية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
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