محمد بن راشد يطلق "المسرعات الإنسانية"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "المسرعات الإنسانية" التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي وتهدف إلى جمع أفضل العقول وتطويع التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق قفزات في العمل الإنساني.

من خلال استحداث أدوات جديدة وحلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات الإنسانية والتنموية والمعرفية ورفع الكفاءة المالية للمؤسسات التنموية والإنسانية في تحقيق أهدافها بطرق أكثر فاعلية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمسرعات الإنسانية في أبراج الإمارات مساء اليوم :" نسعى لتسريع الخير وترسيخ الكفاءة وتحقيق قفزات نوعية وتقنية في العمل الإنساني"موضحا أن "المسارعة والمسابقة والتنافس في خدمة البشر هي أرقى درجات الإنسانية".