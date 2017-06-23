محمد بن راشد يطلق "المسرعات الإنسانية"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "المسرعات الإنسانية" التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي وتهدف إلى جمع أفضل العقول وتطويع التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق قفزات في العمل الإنساني.
من خلال استحداث أدوات جديدة وحلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات الإنسانية والتنموية والمعرفية ورفع الكفاءة المالية للمؤسسات التنموية والإنسانية في تحقيق أهدافها بطرق أكثر فاعلية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمسرعات الإنسانية في أبراج الإمارات مساء اليوم :" نسعى لتسريع الخير وترسيخ الكفاءة وتحقيق قفزات نوعية وتقنية في العمل الإنساني"موضحا أن "المسارعة والمسابقة والتنافس في خدمة البشر هي أرقى درجات الإنسانية".
وتستند المسرعات الإنسانية إلى مفهوم يقوم على الجمع بين أفضل العقول وآخر تقنيات العلم لمواجهة أهم التحديات الإنسانية وإيجاد حلول لها و يأتي إطلاقها بالتعاون بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"مسرعات دبي المستقبل".
وتهدف المسرعات إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسانية، وتحقيق نقلات ملموسة في العمل الإنساني باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وزيادة الكفاءة المالية لكافة المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني والمنضوية تحت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالإضافة إلى اختصار الوقت ومضاعفة الإنجاز في مجال العمل الإنساني باستخدام أفكار جديدة ورائدة.
وستركز مسرعات الخير على أربعة تحديات رئيسية تواجهها المنطقة، يتمثل التحدي الأول في البحث عن حلول لتوفير التعليم الإلكتروني وتسهيل أدواته وسبل الحصول عليه للأطفال اللاجئين عبر تطوير آليات جديدة، كمنصات إلكترونية مبتكرة، تتيح للأطفال المحرومين من التعليم الانخراط في نظم دراسية ضمن بيئة تعليمية محفزة تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي أو جسره لاحقا وربطه بالنظم السائدة في الأماكن المتواجدين فيها.
ويتمثل التحدي الثاني في توفير البحث عن حلول تقنية متقدمة لتوفير مياه نظيفة في الدول الفقيرة وذلك استكمالا لمسيرة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم والتي استطاعت توفير المياه لأكثر من 10 ملايين مستفيد في 2016 عبر الحلول التقليدية علما بأن مشكلة المياه النظيفة والصالحة للاستهلاك البشري تعد تحديا عالميا إذا أن نحو 780 مليون شخص لا يمكنهم الحصول على مصدر مياه محسنة.
وستسعى المسرعات الإنسانية للبحث في حلول لابتكار تقنية ذات كلفة في المتناول ليتم تنقية المياه بكفاءة وسرعة وبكميات كبيرة ليتم توفيرها للمجتمعات الأكثر تضررا.
أما التحدي الثالث فيتمثل في تمكين اللاجئين وإدراجهم في سوق العمل لتحسين واقعهم المعيشي إذ تشير الأرقام المسجلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر في الدول المضيفة ارتفعت من 50% في العام 2015 إلى 70% في العام 2017 وعليه تطمح المسرعات الإنسانية إلى البحث عن حلول الكترونية لتطوير فكرة سوق عمل إلكتروني للاجئين حول العالم من خلال بناء منصة للاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم وخدماتهم ومنتجاتهم وتسويقها في الفضاء الإلكتروني بما يوفر لهم فرصا اقتصادية حقيقية.
إلى ذلك يشمل التحدي الرابع تطوير المحتوى القرائي باللغة العربية وتوسيع نطاق نشره في ظل ضعف المحتوى العربي على شبكة الانترنت، وسوف تسعى المسرعات الإنسانية إلى ابتكار حلول الكترونية لمضاعفة المحتوى العربي على الانترنت وزيادة جودته.
وستكون المسرعات الإنسانية جزءا من "مسرعات دبي المستقبل" والتي تقدم فرصة فريدة للشركات التكنولوجية للعمل مع مجموعة رائدة من المؤسسات والهيئات الحكومية في دبي، والتواصل مع كوادرها المهنية والاستفادة من مواردهم وخبراتهم التخصصية.
و يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى توفير بيئة حيوية ومتكاملة تفتح المجال أمام المشاركين والمؤسسات الانسانية لاستكشاف فرص ومجالات جديدة لتقديم الحلول الابتكارية، والتقنيات والخدمات المتميزة والقادرة على تغيير العالم بما يسهم في توقيع المشاركين لمذكرات تفاهم أو أي اتفاقيات مشتركة لتمويل تنفيذ المشاريع التجريبية بعد انتهاء فترة البرنامج.
وحتى اليوم شاركت 65 شركة دولية في برنامج "مسرعات دبي المستقبل" فيما تم توقيع 47 مذكرة تفاهم.
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