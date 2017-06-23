قوات الأمن السعودي ﻿تحبط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي

نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية وقناة العربية إن قوات الأمن السعودية أحبطت هجوما كان يستهدف الحرم المكي اليوم الجمعة.

وقالت العربية إن قوات الأمن ضبطت مجموعتين إرهابيتين تمركزتا في مكة المكرمة وثالثة في مدينة جدة. وأضافت أن الهجوم الذي تم إحباطه كان يستهدف المصلين في المسجد الحرام.

وأكدت أن العمليات الأمنية أطاحت بمطلوبين نتج عنها القبض على اثنين وانتحار ثالث بعد أن فجر نفسه في حي أجياد بمكة المكرمة عقب محاصرته من قبل قوات الأمن.

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