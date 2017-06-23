ضبط مدير عربي لإعلانه عن شواغر بشركة سعودية لغير المواطنين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وافداً عربياً يعمل مديراً في إحدى الشركات السعودية بعد يومين من نشره في موقع التوظيف الشهير "لينكد إن" إعلاناً عن وظائف شاغرة استثنى منها السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في موقع تويتر أمس الخميس إنه "تم ضبط الوافد، وثبت أنه أعلن عن وظائف لوافدين في أحد حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري اتخاذ اللازم بحقه وبحق المنشأة".

وكان المدير قد نشر، يوم الثلاثاء الماضي، إعلاناً للشركة التي يعمل بها عن وجود وظائف شاغرة لأربع جنسيات فقط (اللبنانية والسورية والأردنية والمصرية) ليس من بينها "السعودية بالرغم" من كون الشركة سعودية وتعمل داخل المملكة.

وأثار الإعلان حينها انتقادات واسعة من قبل السعوديين على موقع تويتر، لتتدخل الوزارة وتعلن التحقيق في القضية للتأكد من وجود مخالفات لقوانين العمل، قبل أن تُعلن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس ضبط الوافد.

وقال المدير عبر حسابه في موقع "لينكد إن" إن "ما جرى خطأ غير مقصود، وإنه قام بتعديل الإعلان"، نافياً أن يكون تصرفه ناجماً عن عنصرية تجاه السعوديين.

ولكن الكثير من السعوديين شككوا بتبريره وتساءلوا عن السبب الذي دفعه لاستخدام بريده الشخصي في استقبال السير الذاتية للراغبين بالتوظيف بدل وضع بريد إلكتروني خاص يتبع قسم الموارد البشرية في الشركة.

وحدد المدير في إعلانه راتباً مرتفعاً من 9 آلاف إلى 11 ألف ريال للوظائف الشاغرة على الرغم من أن شروط الوظيفة لا تتطلب أن يكون صاحبها حاصلاً على شهادة جامعية.

ويواجه المدير وشركته عقوبات وغرامات وحتى الإبعاد خارج المملكة التي تكافح لمواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيها الغاضبين من وجود نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.