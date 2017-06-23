الخارجية الإماراتية : وجود سجون سرية في اليمن تدار من قبل الإمارات عار عن الصحة﻿

أبوظبي في 23 يونيو / وام / أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما ورد في تقرير نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم " إن ما ورد في التقرير عار تماما عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني ".

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية.