الخارجية الإماراتية : وجود سجون سرية في اليمن تدار من قبل الإمارات عار عن الصحة﻿

أبوظبي في 23 يونيو / وام / أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما ورد في تقرير نشر مؤخرا بخصوص وجود سجون سرية في جنوب اليمن تدار من قبل القوات الإماراتية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم " إن ما ورد في التقرير عار تماما عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني ".
وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات وكجزء من التحالف العربي لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية.
وأوضح البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى اليمنية المحلية في طرد القاعدة من جنوب اليمن .. ومن المعروف أن أكثر التنظيمات المرتبطة بالقاعدة والمعروفة بوحشيتها كانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من المسؤولين الحكوميين والشرطة المحلية والمواطنين اليمنيين الأبرياء.
وقال البيان إن دولة الإمارات قدمت مليارات الدولارات بشكل مساعدات مباشرة في جنوب اليمن بهدف توفير الأمن هناك وتوفير المياه والكهرباء وإصلاح وتجهيز المدارس والمستشفيات إضافة إلى تقديم المواد الغذائية على نطاق واسع .
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات .. مشددة أنه ليس لدولة الإمارات في اليمن أية مراكز اعتقال سرية.المزيد من أخبار الإمارات
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