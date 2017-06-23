20 مليون دولار دفعتها إسرائيل تعويضات لأسر ضحايا هجوم مافي مرمرة

أفادت تقارير تركية عن وزير المالية ناجي أغبال قوله اليوم الجمعة إن إسرائيل دفعت تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار لأسر ضحايا غارة شنتها على أسطول مساعدات تركي صغير مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في علم 2010.

تأتي التعويضات التي ستقسم على أسر الضحايا العشرة بعد نحو تسعة أشهر من موافقة إسرائيل على هذه الخطوة. وكانت إسرائيل قدمت بالفعل اعتذارها عن الهجوم والذي كان من بين شروط أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أغبال قوله "تم دفع التعويضات لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم خلال هجوم مافي مرمرة".