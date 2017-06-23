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سياسة واقتصاد

20 مليون دولار دفعتها إسرائيل تعويضات لأسر ضحايا هجوم مافي مرمرة

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
20 مليون دولار دفعتها إسرائيل تعويضات لأسر ضحايا هجوم مافي مرمرة

أفادت تقارير تركية عن وزير المالية ناجي أغبال قوله اليوم الجمعة إن إسرائيل دفعت تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار لأسر ضحايا غارة شنتها على أسطول مساعدات تركي صغير مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في علم 2010.

تأتي التعويضات التي ستقسم على أسر الضحايا العشرة بعد نحو تسعة أشهر من موافقة إسرائيل على هذه الخطوة. وكانت إسرائيل قدمت بالفعل اعتذارها عن الهجوم والذي كان من بين شروط أنقرة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أغبال قوله "تم دفع التعويضات لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم خلال هجوم مافي مرمرة".

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2010 عندما قتلت قوات كوماندوس إسرائيلية نشطاء أتراك في مداهمة للسفينة التركية مافي مرمرة التي كانت تقود أسطولا صغيرا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي يونيو حزيران 2016 أعلنت الدولتان تطبيع العلاقات في خطوة حركتها احتمالات إبرام صفقات غاز مربحة في البحر المتوسط فضلا عن المخاوف الأمنية المشتركة في الشرق الأوسط.

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