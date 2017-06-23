السعودية تبدأ بتطبيق الضرائب على الأجانب الشهر المقبل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب وسائل إعلام محلية، أن المملكة العربية السعودية ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين بدءاً من يوليو/تموز المقبل.

وقال "الجدعان" إن "إعادة بدلات موظّفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، لن يؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة"، موضحاً أن "الوزارة تتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".