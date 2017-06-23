السعودية تبدأ بتطبيق الضرائب على الأجانب الشهر المقبل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب وسائل إعلام محلية، أن المملكة العربية السعودية ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين بدءاً من يوليو/تموز المقبل.
وقال "الجدعان" إن "إعادة بدلات موظّفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، لن يؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة"، موضحاً أن "الوزارة تتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".
وأضاف أن "الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020"، مشيراً إلى أن "زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن".
وكانت السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 مليون وافد أجنبي- قررت فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجياً على أن يبدأ التطبيق في يوليو/تموز 2017 بـ 100 ريال في الشهر للمرافقين والمرافقات.المزيد من أخبار السعودية
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