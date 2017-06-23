شرطة دبي تستحدث حقيبة ذكية ضد السرقة

أعلن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي عن استحداث حقيبة نقل أموال جديدة ذكية ستساهم في إفشال أية محاولة لسرقة سيارات نقل الأموال.

وتتميز الحقيبة -بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية- بعدة ميزات منها احتواؤها على حبر يُتلف الأموال حال تعرض الحقيبة للسرقة، وجرس إنذار، وجهاز تتبع، ومادة دخانية تثير خوف اللصوص وتفضح أمرهم، إضافة إلى أن الحقيبة مصنوعة من مادة قوية جداً تمنع السارق من كسرها.

وجاء الإعلان عن استحداث الحقيبة خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء المنصوري في مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحضور العقيد عيد حارب بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد محمد عقيل نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط والصحفيين.

وقال "المنصوري" إن شرطة دبي عقدت خلال شهر رمضان المبارك جلسة حوارية بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مع أصحاب شركات نقل الأموال وتم تقديم العديد من الاقتراحات والتوصيات الهامة لمنع فرص وقوع أية جريمة بحق سيارات نقل الأموال مستقبلاً ومنها الحقيبة الذكية المصممة لإحباط أي جريمة.

وأوضح أن إلزام شركات نقل الأموال باستخدام الحقيبة الذكية سيكون بداية العام المقبل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن حجم نقل الأموال بواسطة السيارات الخاصة بها في الدولة يبلغ 600 مليار درهم من أموال نقدية ومصوغات ذهبية.

بدوره، قال العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن جريمة سرقة سيارات نقل الأموال تلاشت خلال السنوات الأخيرة لكن شرطة دبي تتخذ إجراءات وقائية للقضاء عليها بشكل نهائي.

وأوضح "العيالي" أن هناك نوعين من جرائم سرقة سيارات نقل الأموال، الأول يتمثل في جرائم خيانة الأمانة وهي أن يقوم فريق موظفي شركة نقل الأموال بالسطو على السيارة ومحتوياتها، منوهاً بأن إحصائيات شرطة دبي لم تسجل أية جريمة من هذا النوع خلال عامي 2013، و2014 بينما سجلت جريمة واحدة خلال 2015 ولا جرائم خلال 2016 وجريمة واحدة خلال 2017.

أما النوع الثاني، فهي جرائم السطو والسرقة على سيارات نقل الأموال، وهي أن تقوم عصابة بالسطو على سيارة نقل أموال بغرض سرقتها وإحصائيات شرطة دبي في ذلك الإطار سجلت جريمتين من هذا النوع خلال عام 2013 بينما لم توجد جرائم خلال 2014 و2015، وجريمتين خلال 2016، بينما 2017 وحتى الآن لا توجد جرائم.