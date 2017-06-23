قرقاش: قطر سرّبت المطالب لإفشال الوساطة

حذرت الامارات العربية المتحدة قطر الجمعة من قطيعة نهائية معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار، وبينها إغلاق قناة “الجزيرة”، في تصعيد جديد في الازمة الخليجية.

وجاء التحذير على لسان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعد اكثر من اسبوعين من اسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات. واتهم قرقاش قطر بتسريب وثيقة احتوت على مطالب أعدتها السعودية والامارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو بعد اتهامها بدعم الارهاب.