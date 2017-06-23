قرقاش: قطر سرّبت المطالب لإفشال الوساطة

حذرت الامارات العربية المتحدة قطر الجمعة من قطيعة نهائية معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار، وبينها إغلاق قناة “الجزيرة”، في تصعيد جديد في الازمة الخليجية.
وجاء التحذير على لسان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعد اكثر من اسبوعين من اسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات. واتهم قرقاش قطر بتسريب وثيقة احتوت على مطالب أعدتها السعودية والامارات والبحرين ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو بعد اتهامها بدعم الارهاب.
ونقلت رويترز عن مسؤول من دولة من أربع دول تقاطع قطر لدعمها للإرهاب إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران. وقال المسؤول إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها. وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. وتسلمت قطر القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع.المزيد من أخبار السعودية
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