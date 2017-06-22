مصر ترفع سعري السكر والزيت على بطاقات التموين

قال متحدث باسم وزارة التموين المصرية يوم الخميس إنه تقرر رفع سعر السكر المدعم إلى عشرة جنيات من ثمانية جنيهات للكيلوجرام وسعر زيت الطعام إلى 14 جنيها من 12 جنيها اعتبارا من يوليو تموز بهدف توحيد أسعار السلع التموينية مع أسعار السوق الحرة من أجل "القضاء على السوق السوداء".

يأتي هذا بعد يومين من تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها (حوالي 2.8 دولار) من 21 جنيها شهريا.

ووفق وكالة رويترز، قال المتحدث ممدوح رمضان في تصريحات لرويترز "الهدف هو منع التلاعب في المقررات التموينية وبيعها في السوق السوداء نتيجة وجود سعرين".