كم تبلغ تكلفة إعادة بدلات موظفي الحكومة السعودية؟

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وقالت وكالة رويترز إنه في ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في سبتمبر/أيلول 2016 لتقليص النفقات، لكنها أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادي وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.