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سياسة واقتصاد

مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض الصندوق خلال أسابيع

أريبيان بزنس
الخميس، 22 يونيو 2017
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مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض الصندوق خلال أسابيع

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن بعثة من صندوق النقد كانت قد انتهت في يوم 11 مايو/أيار الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.

 

وقال "الجارحي" لرويترز "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين أو ثلاثة".

 

وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية العام 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

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