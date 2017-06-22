مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض الصندوق خلال أسابيع

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن بعثة من صندوق النقد كانت قد انتهت في يوم 11 مايو/أيار الماضي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.