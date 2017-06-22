إلغاء نظام فحص الأغذية بمصر يرجع جزئياً إلى حظر الإرجوت

أظهرت حيثيات حكم قضائي اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الخميس أن قرار محكمة مصرية تعليق العمل بنظام فحص شحنات الأغذية الجديد -بأكبر بلد مستورد للقمح في العالم- هذا الشهر يرجع جزئياً إلى حظر فطر الإرجوت.
وكانت محكمة مصرية قررت هذا الشهر إلغاء النظام الجديد الذي بدأ العمل به هذا العام بعد نزاع لنحو عام بخصوص مواصفات صارمة للواردات تشمل عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات القمح مما أثر سلباً على حركة تجارة الحبوب.
وقال منطوق الحكم إن النظام الجديد "من شأنه الإخلال بالشروط التي تتطلبها إدارة الحجر الزراعي والتي تحظر دخول رسائل الأقماح المصابة بآفات حجرية ممنوع دخولها للبلاد ومنها فطر الإرجوت".
ونص الحكم هو أول تأكيد بأن المحكمة دعمت حق الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة في حظر دخول الإرجوت مما يثير احتمال إعادة العمل بالقاعدة المثيرة للجدل إذا عادت الإدارة إلى الإشراف على فحص الشحنات.المزيد من أخبار مصر
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت