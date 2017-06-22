إلغاء نظام فحص الأغذية بمصر يرجع جزئياً إلى حظر الإرجوت

أظهرت حيثيات حكم قضائي اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الخميس أن قرار محكمة مصرية تعليق العمل بنظام فحص شحنات الأغذية الجديد -بأكبر بلد مستورد للقمح في العالم- هذا الشهر يرجع جزئياً إلى حظر فطر الإرجوت.

وكانت محكمة مصرية قررت هذا الشهر إلغاء النظام الجديد الذي بدأ العمل به هذا العام بعد نزاع لنحو عام بخصوص مواصفات صارمة للواردات تشمل عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في شحنات القمح مما أثر سلباً على حركة تجارة الحبوب.