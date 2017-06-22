السعودية: التحقيق في صحة طرح منشأة وظائف لوافدين فقط براتب 11 ألف

رصدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تجاوزاً تمثل في طرح وافد لوظائف مخصصة لأربع جنسيات فقط ليس بينها السعودية ورواتبها تصل إلى 11 ألف ريال (2935 دولار).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة حددت المنشأة التي يعمل فيها الوافد وجار التفتيش عليها، موضحاً أنه سيتم تطبيق العقوبات اللازمة بحق الوافد والمنشأة إذا ثبت صحة قيامه بالإعلان عن وظائف لوافدين فقط دون السعوديين.