فلكي سعودي: ولادة القمر السبت تحجب رؤية هلال شوال

قال فلكي سعودي إن ولادة القمر الاقتران وليس ظهور الهلال سيكون يوم السبت المقبل حوالي الساعة 5:30 صباحاً لذا وحسب الحسابات الفلكية وتوقعات الرؤية البصرية فاحتمالية رؤية الهلال صعبة للغاية وغير ممكنة حتى باستخدام الأجهزة الفلكية.

وأضاف الدكتور علي الشكري الرئيس السابق لقسم الفيزياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن "عليه فهناك احتمال ضئيل أن يكون يوم الأحد فلكياً غرة شهر شوال فعند تعذر الرؤية وهي الطريقة الشرعية التي أوصانا وأمرنا بها نبينا محمد لقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)".

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية أمس الأربعاء، أوضح "الشكري" أن هلال مساء يوم الأحد يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة لذا فمن الناحية العملية والحسابات الفلكية والتوقعات النظرية واحتمالية الرؤية البصرية الشرعية سيكون يوم الاثنين 26 يونيو/حزيران 2017 أول أيام عيد الفطر المبارك وبذلك يكتمل شهر رمضان 30 يوماً.

وأضاف "لمن يرغب في تحري الهلال أن يكون التحري في منطقة مظلمة وذات جو صاف أي خال من الغيوم والغبار والرطوبة والعوالق من ناحية الغرب، وأن يكون الأفق الغربي مكشوفاً، منوهاً بأن التوقعات مبنية على الحسابات وتؤخذ لغرض الاستدلال لمعرفة بدايات الأشهر القمرية، أما الأساس الشرعي لتحديد تلك البدايات فيعتمد على الرؤية البصرية الحقيقية لأول ظهور للهلال بعد نهاية الشهر".