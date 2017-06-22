السعودية: إعادة البدلات والمكافآت يمكن استيعابها من بنود الميزانية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد وزير المالية السعودية أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية متوقعاً أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة كما ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي.
وقال محمد الجدعان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، إن "أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيداً لحرصه المستمر على راحة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم".
وأضاف أن الدولة لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية التي سبق الإعلان عنها.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي بعد صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وكانت الرياض قد خفضت المزايا المالية في سبتمبر/أيلول 2016 لادخار أموال بعدما واجهت ميزانيتها ضغوطاً بسبب تراجع أسعار النفط. لكنها أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أنها ستعيدها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.المزيد من أخبار السعودية
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