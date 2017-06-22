السعودية: إعادة البدلات والمكافآت يمكن استيعابها من بنود الميزانية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد وزير المالية السعودية أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية متوقعاً أن تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزز الثقة كما ستكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي.

وقال محمد الجدعان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، إن "أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيداً لحرصه المستمر على راحة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم".