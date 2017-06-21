مؤسسة النقد السعودي: عدم المساس بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، اليوم الأربعاء، عدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي تم إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي.

وقالت "ساما" في تعميم أصدرته اليوم للبنوك والمصارف وشركات التمويل أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل بحجز المبالغ المُعادة سواءً بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.