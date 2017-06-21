مؤسسة النقد السعودي: عدم المساس بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، اليوم الأربعاء، عدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي تم إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي.
وقالت "ساما" في تعميم أصدرته اليوم للبنوك والمصارف وشركات التمويل أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل بحجز المبالغ المُعادة سواءً بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.
وأكدت ضرورة التقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وقررت الحكومة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي بعد صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد.
وكانت الرياض قد خفضت المزايا المالية في سبتمبر/أيلول 2016 لادخار أموال بعدما واجهت ميزانيتها ضغوطاً بسبب تراجع أسعار النفط. لكنها أعلنت في أبريل/نيسان أنها ستعيدها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وأيضا لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.المزيد من أخبار السعودية
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