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سياسة واقتصاد

السعودية: إعادة بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 يونيو 2017
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السعودية: إعادة بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي

قررت الحكومة السعودية إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي بعد صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن الرياض كانت قد خفضت المزايا المالية في سبتمبر/أيلول الماضي لإدخار أموال بعدما واجهت ميزانيتها ضغوطاً بسبب تراجع أسعار النفط. لكنها أعلنت في أبريل/نيسان أنها ستعيدها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وأيضاً لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

 

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمراً ملكياً، اليوم الأربعاء، واكب إعلان تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وهذا الأمر الملكي هو خطوة أخرى لإعادة المزايا المالية بأثر رجعي منذ سبتمبر/أيلول.

 

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل، لكن مازن السديري رئيس وحدة الأبحاث في الراجحي كابيتال المالية قال إن الأمر سيعني فعلياً إعادة 6 شهور من العلاوة السنوية إلى موظفي الدولة.

 

وقدر تكلفة هذا بين 8 و9 مليارات ريال (2.1-2.4 مليار دولار). وقال "لن يكن لها أي أثر كبير على إنفاق العام الحالي".

 

وتشير التقديرات الأولية للحكومة إلى عجز قدره 198 مليار ريال في ميزانية العام 2017.

 

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بوزارة المالية للحصول على تعقيب.

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