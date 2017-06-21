طيران الإمارات تتطلع للسعودية لتعويض الانخفاض على رحلات أمريكا

تتجه طيران الإمارات إلى المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد بالمنطقة- لمساعدة الشركة على تعويض أثر هبوط الطلب الذي اضطرها إلى تعطيل عمل 5 طائرات.

ونقلت وكالة رويترز حديث رئيس الشركة تيم كلارك للصحفيين، خلال معرض باريس للطيران، اليوم الأربعاء، إن طيران الإمارات -أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط- كانت قد أعادت توزيع 8 طائرات في أماكن أخرى بعدما أوقفت عمل 13 طائرة نتيجة لتقليص الرحلات إلى الولايات المتحدة منذ مايو/أيار.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى الطلب في السعودية على رحلات الطيران العارض (الشارتر) لتشغيل الطائرات التي ما زالت متوقفة عن العمل.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء اختارت السعودية الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج إصلاحات المملكة الاقتصادية، ولياً للعهد.

وقال كلارك "أنا متفائل بأننا سنتوسع في السوق السعودية وهذا مهم جداً لنا لأنها سوق قوية جداً".

طيران الإمارات تتجه إلى المملكة لمساعدة الشركة على تعويض أثر هبوط الطلب الذي اضطرها إلى تعطيل عمل 5 طائرات