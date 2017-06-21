طيران الإمارات مهتمة بتعديلات في طائرة‬ اقترحتها إيرباص

قالت شركة طيران الإمارات إنها ستكون مهتمة بإدخال تعديلات على أسطولها الحالي من الطائرات طراز A380 العملاقة قالت عنها الشركة المنتجة إيرباص هذا الأسبوع إنها ستكون في الطائرات الجديدة فقط.
وبحسب وكالة رويترز، فإن إيرباص كشفت، يوم الأحد الماضي، عن نسخة محدثة من أكبر طائرة ركاب في العالم سعياً لتعزيز الطلب على الطائرة العملاقة التي تسجل تباطؤا في المبيعات. وتشمل التعديلات تصميماً جديدا لطرف الجناح يهدف إلى تقليل حرق الوقود بنسبة تصل إلى 4 بالمئة.
وقال مدير العمليات في إيرباص فابريس بريجيه، أمس الاثنين، إن الشركة لن تنتج أطراف الأجنحة الجديدة إلا إذا تلقت "طلبية كبيرة".
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، للصحفيين، خلال معرض باريس الجوي، اليوم الأربعاء "إذا قالوا سنعطيكم هذه الجنيحات على أساس التحديث لتوفير الوقود بنسبة تصل إلى 2.5 بالمئة فسأنظر في هذا الأمر".
وطيران الإمارات هي أكبر زبائن A380 حتى الآن، حيث طلبت 142 طائرة من هذا النوع ويضم أسطولها 95 منها حالياً.
وقال "كلارك" إنه سيكون مهتماً بطلب المزيد من الطائرات A380، لكنه قال "لا أريد أن يبقي على كاهلي طائرة يتقادم بها الزمن".المزيد من أخبار الإمارات
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