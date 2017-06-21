طيران الإمارات مهتمة بتعديلات في طائرة‬ اقترحتها إيرباص

قالت شركة طيران الإمارات إنها ستكون مهتمة بإدخال تعديلات على أسطولها الحالي من الطائرات طراز A380 العملاقة قالت عنها الشركة المنتجة إيرباص هذا الأسبوع إنها ستكون في الطائرات الجديدة فقط.

وبحسب وكالة رويترز، فإن إيرباص كشفت، يوم الأحد الماضي، عن نسخة محدثة من أكبر طائرة ركاب في العالم سعياً لتعزيز الطلب على الطائرة العملاقة التي تسجل تباطؤا في المبيعات. وتشمل التعديلات تصميماً جديدا لطرف الجناح يهدف إلى تقليل حرق الوقود بنسبة تصل إلى 4 بالمئة.