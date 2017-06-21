يتوقع اقتصاديون أن يحقق تفويض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية للتباحث بخصوص مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الإمارات للتعاون الجمركي والسوق المشتركة نقلة نوعية في السوق التبادلية بين البلدين وأن يتجاوز حجم التبادل التجاري 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

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ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الخبير الاقتصادي ورئيس الأبحاث بشركة الخير كابيتنال سعد الفريدي إن "تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات سيطلق مشاريع كبرى بين البلدين، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بما يقارب 12 بالمئة".

وأضاف "الفريدي" أن "ربط شبكات النقل البري والسكك الحديدية بالقطارات بين المملكة والإمارات سيسير سبل التبادل التجاري، حيث تتاجر المملكة عبر منطقة جبل علي ومنفذ البطحاء والغويفات في قطاع البضائع المقبلة من الصين ودول شرق آسيا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بعد التعاون بالسوق المشتركة إلى 100 مليار ريال".

وأوضح أن "منطقة جمرك البطحاء وجمرك الغويفات من أكثر المناطق التي تربط المملكة والإمارات، وتمد المملكة بالمنتجات والبضائع والسيارات والمعدات والمواد الغذائية القادمة والمصنعة من دول أوربية، وهي تمثل المركز التجاري والحدودي بالمملكة".

يرى المحلل الاقتصادي علي الحازمي، بحسب الصحيفة، أن "تفويض مجلس الوزراء لوزير المالية للتباحث مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ودولة الإمارات في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة يأتي تأكيداً على متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين على جمع الأصعدة، فلا يخفى على الجميع أن البلدين يمثلان قوة اقتصادية عربية بناتج محلي يتجاوز التريليون دولار".

وأضاف "الحازمي" أن "قوة العلاقات بين البلدين تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري من عام لآخر، حيث قفز حجم التبادل التجاري بنسبة تزيد عن 15 بالمئة من 73 مليار ريال في 2014 ليصل 86 ملياراً عام 2016، ومن المتوقع أن يزيد هذا التعاون النسبة لتصل إلى 20 بالمئة في العامين القادمين".

التبادل التجاري بين السعودية والإمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، في أبريل/نيسان الماضي، إن قيمة المشاريع الإماراتية في المملكة العربية السعودية تبلغ 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار).

وقال "المنصوري" حينها أيضاً إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بقدرات تصديرية كبيرة وتمثلان أكبر اقتصادين بالعالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار.

وأضاف أن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى 1.9 مليون زائر سنوياً.