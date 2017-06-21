سابك السعودية تتصدر أقوى الشركات عربياً

تصدرت السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة في العالم العربي بـ 36 شركة بمجموع أصول تقدر بحوالي 944.7 مليارات دولار (35.426 تريليون ريال) ومجموع مبيعات تقدر بـ135.6 مليار دولار (50.850 تريليون ريال).

وبحسب القائمة التي نشرتها "فوربس" في عددها الصادر في يونيو/حزيران الجاري، احتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم- المركز الأول بوصفها أكبر شركة في المملكة وعموم العالم العربي.

واستطاعت الشركات التي أوردتها القائمة أن تحقق زيادة في المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4 و3.8 بالمئة لتصل إلى 288.3 مليار دولار (10.811 تريليونات ريال) و2.7 تريليون دولار (10.125 تريليونات ريال) على التوالي، حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقراراً نسبياً على الرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7 بالمئة ليصل إلى 52.9 مليار دولار (198.375 مليار ريال).

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار (28.950 تريليون ريال) في أبريل/نيسان 2017، بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن العام 2016.

القطاعات

جاء قطاع البنوك والخدمات المالية الذي يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر في صدارة القائمة بـ49 بالمئة، وحل بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث، وهو ثمرة الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني، والخليج الأول، فيما جاء قطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، إذ احتلت شركة الاتصالات السعودية المركز الخامس بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها.

وجاءت غلوبال تيلكوم القابضة بالمركز 33 أكبر الرابحين، وعدت الأكثر تقدماً في قائمة هذا العام، إذ استطاعت أن تقفز من المركز 85 إلى 52. وقد زادت الشركة إجمالي أصولها بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال).

وقالت رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط خلود العميان "رغم أن أسعار النفط تدفع باقتصاد المنطقة العربية، إلا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، يليه قطاعا الاتصالات والصناعة، علامة إيجابية نحو نمو أكثر حيوية لشركات المنطقة".

وأضافت "بدأنا بـ1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية من السعودية وقطر وعُمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي) ولبنان والمغرب وتونس. كما استثنينا الشركات المساهمة العامة التابعة للشركات المدرجة، والموقوفة عن التداول، والشركات التي لم تكشف عن بياناتها المالية المدققة لعام 2016".

وشهدت قائمة هذا العام إضافة 10 شركات جديدة هي الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في المركز 71، وبنك البحرين الوطني في المركز 83، ولافارج هولسيم المغرب في المركز 89 والسويدي إلكتريك في المركز 92، وإعمار المدينة الاقتصادية في المركز 94، والشركة السعودية للخدمات الأرضية في المركز 94، والشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المركز 97 وبنك البحرين والكويت في المركز 98، والبنك الوطني العماني في المركز 99، ومجمع شركات المناعي التجارية في المركز 100.