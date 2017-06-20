الرئيس المصري يقرر زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية

نقل التلفزيون المصري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله يوم الثلاثاء إنه قرر زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بأكثر من المثلين من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.

وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

ووفقا لوكالة رويترز، تقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.