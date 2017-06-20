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سياسة واقتصاد

مقتل “مفتي” تنظيم داعش في ضربة جوية على بلدة الميادين السورية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
مقتل “مفتي” تنظيم داعش في ضربة جوية على بلدة الميادين السورية
البحريني تركي البنعلي

 – (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء أنه قتل رجل دين نصب نفسه ك”مفتي” لتنظيم داعش في غارة جوية على بلدة الميادين السورية قرب الحدود مع العراق في أيار/مايو.

وأفاد بيان التحالف أن قواته “قتلت تركي البنعلي، الذي نصب نفسه كمفتي لتنظيم داعش ، في غارة جوية في 31 أيار/مايو في الميادين في سوريا”.

مسئولون أمريكيون سبق وأعلنوا هذا الأسبوع أن تنظيم داعش الإرهابي قام بتأسيس مركز عمليات جديد بعيدا عن خطوط القتال الرئيسية في مدينة "الميادين" الواقعة في محافظة دير الزور السورية وذلك في الوقت الذي يتلقى التنظيم ضربات موجعة في معقليه الأساسيين في الموصل بالعراق وفي الرقة بسوريا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية /الجمعة/ عن المسئولين -الذين لم تسمهم - قولهم إن قادة عدة في داعش فروا من مدينتي الموصل والرقة المحاصرتين في الأشهر القليلة الماضية وتوجهوا إلى "الميادين" الواقعة بالكامل تحت سيطرة التنظيم المتطرف، وأضافوا أنهم يخططون لعمليات يقومون بتنفيذها في دول غربية من المقر الجديد.

وأشارت القناة إلى أن التحالف الدولي لمكافحة داعش يعلم بتوجه هؤلاء القادة إلى المدينة القريبة من الحدود العراقية وقام بشن ضربات جوية عدة على أهداف هناك.. فيما ترجح معلومات أن يكون هؤلاء القادة يقومون بعمليات تواصل وتنسيق وإدارة هجمات من مقرهم الجديد في الميادين بالتزامن مع عودة متشددين أجانب إلى بلدانهم في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا لينفذوا هجمات إرهابية.

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